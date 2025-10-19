ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Как новата система мери тежестта на камионите на пътя?
"Системата за претегляне в движение е изградена по международния стандарт OIML R134, който определя изискванията за точност, калибриране и проверка на системите за измерване на теглото на превозни средства в движение. Използваните сензори са на водещия американски производител "Intercomp", чиято технология се прилага и в Австрия и Полша за контрол на теглото и санкциониране при претоварване.
При проектирането и изграждането на системата е извършен подбор и техническа оценка на 100 пътни участъка, подходящи за монтиране на сензори за претегляне в движение. Всеки участък е подбран по строго определени критерии: дължина на участъка за измерване 60 метра, максимална денивелация по пътната ос 1% и максимален напречен наклон 1%. Това осигурява равни и стабилни условия за измерване и елиминира външни фактори, които биха могли да повлияят на резултатите.
Конфигурацията на системата е матрична – сензорите са подредени по двойки в пътното платно, така че всяко колело на превозното средство се измерва повече от веднъж. Всеки сензор отчита натиска на колелото два пъти – основно и коригиращо измерване. Така системата автоматично проверява и потвърждава точността на данните, като елиминира възможността за грешка при еднократно отчитане. Матричната подредба осигурява повече данни и по-висока точност на анализа на натоварването на всяка ос.
Калибрирането и настройката на сензорите се извършват на базата на предварителни измервания със стационарна везна. Всяка ос на тестовото превозно средство се претегля на стационарна везна с висока точност, а получените стойности се въвеждат като еталон при калибрирането на кантара за претегляне в движение. Така дори при наличието на минимален напречен наклон на пътя той се отчита и компенсира в процеса на калибриране.
Въпросът дали натискането на спирачка по време на преминаване през участък за претегляне влияе върху точността на измерването често се поставя погрешно. Твърдението, че при спиране се "пренася“ и се отчита нереално по-високо тегло, не е вярно. При спиране не възниква сила, която да увеличава теглото на превозното средство. Спирачните сили действат хоризонтално и променят единствено скоростта, без да влияят на вертикалното натоварване, което се измерва от системата. Единствените случаи, в които може временно да се промени разпределението на масата, са при превоз на течности – затова цистерните имат вътрешни секции и прегради, или при превоз на живи животни, които променят положението си по време на движение.
Системата за претегляне в движение осигурява надежден начин за прецизно измерване на теглото на тежкотоварните превозни средства. Чрез нея се осъществява постоянен контрол, който подпомага опазването на пътната инфраструктура и безопасността на движението", уточняват от АПИ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: