Как и за какво спестяват пари българите? 

© Броят на българите, които спестяват, се е увеличил през последната година. Това показват данни на Изследователски център "Тренд".



Основната причина е стремежът към по-голяма сигурност.



За какво спестяват българите



Според проучването българите най-често спестяват за спешни случаи. Близо половината от анкетираните пък събират пари за трудни моменти. 45 на сто влагат своите спестявания в пътувания, а малко над 30% събират средства във връзка с тяхното здраве.



Данните показват още, че почти всички от анкетираните пазят своите средства в банкови депозити. Почти 70% ги съхраняват в спестовни сметки, близо 40% - в пенсионни фондове, а малко над 20% инвестират парите си в жилища и недвижими имоти.



Много хора като Силвия Козарева пазят своите средства за лични нужди.



"Най-често спестявам за да помагам на децата си, обзавеждане на апартамента, за почивка лятото. Не се знае след години какво ще се случи", коментира Козарева.



"Всичко се случва. Човек трябва да има пари и за развлечения", добави Елица Димитрова.



Спестяванията растат



Проучването на Експертния клуб за икономика и политика отчита по-висок брой на спестяващите с 3% спрямо миналата година.



"Ние знаем, че основните спестявания са за сигурност, бели пари за черни дни - такова рязко увеличение може да означава, че българите се притесняват за бъдещи икономически събития", смята Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.



Според проучването по-възрастните хора спестяват повече от младите.



Не всички млади хора споделят това мнение - като Александър Туник, който се издържа сам.



"Младите като че ли имат страх, че постоянно се променят обстоятелствата около нас и спестяват повече. Трябва да си отговорен и да си предвидил средствата, необходими за изхранване", коментира Туник пред Bulgaria ON AIR.



Влиянието на еврото



Макар информационните кампании около приемането на еврото да текат, сред част от хората остава притеснението дали приемането на единната валута ще се отрази на техните спестявания.



"Искаме да си остане лева – ще ни паднат заплатите, цените ще се вдигнат", каза Козарева.



"По-големи притеснения имам относно цените и как търговците ще вдигнат цените, не от самото евро", сподели Димитрова.



Голям процент от хората влагат парите си в банкови депозити или инвестират в жилища. Трети пък преценяват да не спестяват, а да харчат парите си на момента.



Експерти обаче са категорични - независимо от предстоящите времена, необходима е добрата финансова грамотност сред обществото.