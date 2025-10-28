ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Как и за какво спестяват пари българите?
Основната причина е стремежът към по-голяма сигурност.
За какво спестяват българите
Според проучването българите най-често спестяват за спешни случаи. Близо половината от анкетираните пък събират пари за трудни моменти. 45 на сто влагат своите спестявания в пътувания, а малко над 30% събират средства във връзка с тяхното здраве.
Данните показват още, че почти всички от анкетираните пазят своите средства в банкови депозити. Почти 70% ги съхраняват в спестовни сметки, близо 40% - в пенсионни фондове, а малко над 20% инвестират парите си в жилища и недвижими имоти.
Много хора като Силвия Козарева пазят своите средства за лични нужди.
"Най-често спестявам за да помагам на децата си, обзавеждане на апартамента, за почивка лятото. Не се знае след години какво ще се случи", коментира Козарева.
"Всичко се случва. Човек трябва да има пари и за развлечения", добави Елица Димитрова.
Спестяванията растат
Проучването на Експертния клуб за икономика и политика отчита по-висок брой на спестяващите с 3% спрямо миналата година.
"Ние знаем, че основните спестявания са за сигурност, бели пари за черни дни - такова рязко увеличение може да означава, че българите се притесняват за бъдещи икономически събития", смята Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.
Според проучването по-възрастните хора спестяват повече от младите.
Не всички млади хора споделят това мнение - като Александър Туник, който се издържа сам.
"Младите като че ли имат страх, че постоянно се променят обстоятелствата около нас и спестяват повече. Трябва да си отговорен и да си предвидил средствата, необходими за изхранване", коментира Туник пред Bulgaria ON AIR.
Влиянието на еврото
Макар информационните кампании около приемането на еврото да текат, сред част от хората остава притеснението дали приемането на единната валута ще се отрази на техните спестявания.
"Искаме да си остане лева – ще ни паднат заплатите, цените ще се вдигнат", каза Козарева.
"По-големи притеснения имам относно цените и как търговците ще вдигнат цените, не от самото евро", сподели Димитрова.
Голям процент от хората влагат парите си в банкови депозити или инвестират в жилища. Трети пък преценяват да не спестяват, а да харчат парите си на момента.
Експерти обаче са категорични - независимо от предстоящите времена, необходима е добрата финансова грамотност сред обществото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1622
|предишна страница [ 1/271 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: