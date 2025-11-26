ЗАРЕЖДАНЕ...
Как и кога можем да проверим колко са натрупаните ни средства в евро в пенсионните дружества?
Превалутирането на натрупаните средства по индивидуалните партиди във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, ще се извърши автоматично от пенсионноосигурителните дружества на датата на въвеждане на еврото, по следния начин:
– Определя се стойността на един дял в евро, валидна за първия работен ден от датата на въвеждане на еврото, съгласно изискванията на Закона, като се закръглява с точност до петия знак след десетичната запетая;
– Броят на дяловете по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на въвеждане на еврото, се умножава по стойността на един дял в евро. Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
При поискване всяко осигурено лице ще може да получи актуална информация за своята индивидуална партида. Пенсионноосигурителното дружество предоставя поисканата информация безплатно в 7-дневен срок от поискването.
