Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Автор: Десислава Томева 15:13Коментари (0)61
© Фокус
Много потребители се оплакват, че след като веднъж са ползвали бърз кредит, фирми кредитори системно ги бомбардират с оферти за нови кредити. Един ден ще е имейл, на другия обаждане по телефона, а на третия - съобщение във Вайбър. Обажданията са толкова чести и досадни, че все повече хора ни питат как могат да се отърват от това. Всъщност е доста лесно, защото имаме правото да бъдем забравени по Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни, който действа директно на територията на България.

"Активни потребители“ съветват да следвате следните стъпки:

1. Открийте имейла на съответната фирма за бърз кредит, която ви предлага кредити - burzkredit@visokalihva.com

2. Копирайте и изпратете следното писмо, като заместите многоточието с вашите три имена и ЕГН:

Уважаеми господин/госпожо, 

Упражнявам правото си да бъда забравен съгласно чл. 17 от Общия регламент за защита на данните, като искам да ме изтриете от вашите регистри и да не получавам повече съобщения от вас под каквато и да било форма. Настоявам да получа отговор на настоящия имейл, че данните са изтрити в законоустановения срок. 

Моите имена са ………………………….. с ЕГН ………………………….. 

С уважение, …………………. 

Готово! Толкова е лесно!

Ако получите отново някакво съобщение или позвъняване ни сигнализирайте, за да изпратим сигнал до Комисията за защита на личните данни, която при установено решение ще наложи сериозна глоба достигаща до няколко процента от приходите на съответната компания. 

Правото да бъдеш забравен (право на изтриване) е право на физическите лица да поискат изтриването на личните си данни от администратор, когато данните вече не са необходими, съгласието е оттеглено, обработването е незаконосъобразно или има правно задължение за изтриване, обясняват от "Активни потребители", цитирани от "Фокус". Това право е закрепено в член 17 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR) на Европейския съюз и позволява на хората да поискат премахване на информация от търсачки или други администратори при определени условия.

Важно! Ако имате активен кредит отново може да направите подобно искане, като дружеството е задължено да спре с маркетинг съобщенията. При активен кредит дружеството може да ви търси за задълженията, но не и да ви изпраща маркетинг съобщения при направено искане за изтриване на личните данни.






