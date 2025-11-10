Новини
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
Автор: Марияна Стойчева 17:25Коментари (0)56
© БНБ
Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка, в изпълнение на дейностите си по информиране и публичност във връзка с въвеждането на еврото в Република България, подготвиха информационни материали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

За запознаване на широката общественост с дизайна и защитите на евробанкнотите може да използвате плакат от следния линк.

Относно разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи, публикувани на следния линк.

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията "Европа“ и от първата серия по метода "ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка на следния линк.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, Българската народна банка препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на Европейската централна банка на следния линк.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия на следния линк.

