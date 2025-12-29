Организацията "Антиспекула" ни предупреждава как да разпознаваме бързо стотинките от евростотинките, за да не бъдем измамени или подведени в магазина.Ето какво публикува организацията в социлните мрежи:Най-сигурният тест:• Провери гурта (ръба): 2 евро има надпис (а на българския ще пише “БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ").• 2 лева няма такъв надпис — гуртът е назъбен на сектори.Диаметър:• 2 лева: 26.5 мм• 2 евро: 25.75 мм