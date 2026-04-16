Вече има място в мрежата, където можем да получим ясни и практични отговори на въпросите, свързани с нашите пари. Министерството на финансите представи иновативен образователен портал, разделен на секции според важните житейски събития. От образователни видеа и тестове до базови калкулатори – платформата е насочена към всеки, който иска да подобри финансовото си състояние и да се предпази от нови рискове онлайн. Това съобщават от финансовото ведомство, цитирани от Blagoevgrad24.bg.

Платформата предлага практически съвети и полезни инструменти, като е създадена в две езикови версии – българска и английска.

Съдържанието и материалите включват многообразие от образователни и информационни статии, разделени в две секции – "Житейски събития“ и "Искам да науча за“. Включени са още и полезни инструменти (образователни видеа, тестове, базисни калкулатори, игра); често задавани въпроси и терминологичен речник. Секция "Събития“ е предназначена за публикуване на предстоящи събития в областта на финансовата грамотност у нас. Материалите са съобразени са с различните потребностите и нива на подготовка на потребителите.

Първоначалните материали са изготвени в рамките на проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия "Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“.

Порталът за финансова грамотност дава възможност за актуализиране и обогатяване на съдържанието с допълнителни образователни и информационни ресурси и материали, предоставяни от представители на институции и организации, членове на Междуведомствената работна група по финансова грамотност, сформирана към министъра на финансите.

Финансовата грамотност и управлението на личните финанси все повече се признават като важно индивидуално умение в живота на хората. Финансовата грамотност най-често се определя като комбинация от финансово осъзнаване, познание, умение, отношение и поведение, които са необходими, за да се вземат устойчиви финансови решения, и за да се постигне индивидуално финансово благосъстояние. Необходимостта от повишаването ѝ се налага от редица фактори като бързото развитие на финансовия сектор; предлагането на все по-многобройни и сложни финансови продукти от различни финансови институции; увеличаването на броя и видовете потребители на финансови услуги; възникването на нови рискове, включително и в цифровата среда.

Порталът е достъпен на следния адрес: https://pfg.bg.