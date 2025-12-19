Организацията "Антиспекула" ни предупреждава как да разпознаваме бързо стотинките от евростотинките, за да не бъдем мамени в магазина. Ето какво публикуваха в социлните мрежи:1 стотинка: Ø 16.0 мм1 евроцент: Ø 16.25 мм1 стотинка: гладък1 евроцент: гладък1 стотинка: бронзово покритие (бронзовожълта)1 евроцент: медно покритие (медночервеникава)връщат 1 ст. вместо 1 евроцент в грешната валута и разчитат да не погледнешЯнуари 2026: рестото по правило се връща в евро. Ако търговецът няма достатъчно евро в момента – връща остатъка изцяло в левове (не смесено).