Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Как човек, отдаден на "пороците", достига 92 години?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:46Коментари (0)90
© NOVA
Тодор Раев, по-известен като Бай Тошо, е живото доказателство, че човек може да следва сърцето си, без да се лишава от нищо.

"Каквото съм искал – това съм постигнал. Никога от нищо не съм се лишавал“, казва той пред NOVA. Пил, когато му се пиело, пушил, когато му се пушело, и никога не спазвал диети. "Хапвам си супи, манджи, естествени неща“, допълва той с усмивка.

Определя се като "разбивач на женски сърца“ и вечен бохем

Тодор Раев, по-известен като Бай Тошо, е живото доказателство, че човек може да следва сърцето си, без да се лишава от нищо. "Каквото съм искал – това съм постигнал. Никога от нищо не съм се лишавал“, казва той. Пил, когато му се пиело, пушил, когато му се пушело, и никога не спазвал диети. "Хапвам си супи, манджи, естествени неща“, допълва той с усмивка.

"Разбивач на женски сърца“ и вечен бохем

Тодор Раев е известен и със славата си на бохем и човек, който обича компанията. "Много приятели имам, много ме уважават всички“, казва той. Признава, че никога не се е отказвал от живота, който харесва – веселби, танци и срещи с хора.

Тайният коз: Генът и силата на духа

Как човек, отдаден на "пороците“, достига 92 години? "Генът“, категоричен е Бай Тошо. Родът му е дълголетен – брат му Иван починал на 101 години, а родителите – близо до стоте. "Изкарахме без болести, без проблеми живота си“, разказва той.

От Чепеларе до Европа: Живот на колела

Тодор Раев е роден през 1933 г. в Чепеларе, в семейство с пет деца. Спомня си ясно Втората световна война, бомбардировките от 1944 г. и партизанските времена. Професионалният му живот преминава зад волана – като тираджия е изминал около 20 милиона километра из Европа. Карал плодове за Скандинавия, осветителни тела за Австрия и Италия, дрехи, обувки и стоки, които по онова време липсвали в България.

Чудо на медицината

Едно от най-невероятните преживявания на Бай Тошо е тежка белодробна емболия, която преживява по време на курс за Англия. Спират го на бензиностанция в Германия, а медицински хеликоптер го транспортира до болница в Бремен. След три месеца лечение и народна рецепта – меча мас, борова смола и прясно мляко – той се възстановява напълно.

Бохемският живот продължава и след пенсия

Дори след пенсионирането си Бай Тошо не се отказва от веселия живот. На 60 започва да ходи по дискотеки и така продължава до 80-годишна възраст. "Давах живот на хората, вдигах младите да танцуват“, спомня си той. Днес признава, че се чувства добре, пази вярата си и не пропуска да запали свещ в църквата.

Семейството – Най-голямата ценност

Въпреки многото пътувания и преживявания, най-голямата радост за Бай Тошо са децата и внучетата му. "Всеки ден ми се обаждат. Обичат ме много. Те ми са всичко“, казва той.

Така историята на Тодор Раев звучи като роман – бохемски живот без лишения, изпитания, които биха пречупили мнозина, и дълголетие, което той отдава на гена, вярата и добрината си.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
16:46 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
11:18 / 26.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Арестуваха кмета на Варна
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: