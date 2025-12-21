ЗАРЕЖДАНЕ...
Как чаша мляко е спасила един живот: Историята на Радка, получила помощ от УНИЦЕФ
© Уницеф
"Запалиха къщата ни, майка ми беше интернирана. Баба и дядо останаха без дом, а аз и брат ми – без подслон. Останахме съвсем голи на поляната“, сподели пред бТВ Славова. По думите ѝ семейството било прибрано от роднини, а след 9 септември новата власт създала пансиони за деца, пострадали от войната и репресиите.
Историята на Петя и Влади: От дома за изоставени деца до майчината прегръдка
Историята на едно от първите бебета, изведено от дома в Шумен. Среща и с жената, която преди 15 г. направи своя избор – да спаси детството на едно дете
"Аз съм едно от тези деца. Имаше много домове и много деца в България“, разказа тя.
"Даваха ни чаша мляко, рибено масло. Всички бяхме изостанали и отслабнали от войната. Имахме нужда от подкрепа“, добавя още Славова.
Още от категорията
/
Българка за увеличените данъци: Плащам 90 лв. сега за 32 м/кв., след Нова година ще стане 160 лева. Ще ме принудят да си продам имота!
14:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.