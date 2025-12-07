Матей е на две години и половина и е малък герой от "Българската Коледа". Матей Василев има детска церебрална парализа и редица други заболявания, заради преждевременно раждане. Как му помага дарителската кампания на "Българската Коледа"?Матей, Ева-Мария и Цветозар са дълго чакани инвитро тризнаци. Родени са в 30-ата седмица, недоносени. Впоследствие се оказва, че тежащия едва килограм и 240 грама Матей има прекъснат хранопровод, ретинопатия и детска церебрална парализа. Заради проблемите си с дясната ръка и дясното краче, сега той посещава всеки ден Специализираната болницата за рехабилитация на детска церебрална парализа.Марчела Георгиева, майка на Матей: "Изправихме го на крака благодарение на "Българската коледа" и на всички познати, непознати, приятели и добри хора, които се включиха в кампанията и благодарение на това моето дете в момента е на крака. Но рехабилитацията продължава, защото тези деца имат нужда от ежедневна рехабилитация, за да имат един пълноценен начин на живот."Благодарение на "Българската Коледа" е получена сума, с която се покриват част от процедурите на Матей - ерготерапия, вестибуларна стимулация, логопед и терапевт. Семейството ще кандидатства отново за средства. Самата болница също е получила апаратура от "Българската Коледа", пише БНТ.Доц. Иван Чавдаров, управител на Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св. София": "Имаме много специализирани, роботозирани устройства, които са ни дарени от "Българската Коледа", защото тези устройства са изключително скъпи и блоницата няма бюджет и възможност да си закупи такива. Така че в рамките на последните 7-8 години са ни дарени пет уреда, високотехнологични роботи, с които провеждаме рехабилитация, равностойна на европейската."А 2-годишният Матей вече уверено прави крачките към своето пълно възстановяване. Възстановяване, възможно благодарение на вас - дарителите от "Българската Коледа".