Киберекспертът Християн Даскалов откри разлики в метаданните на някои от файловете от хижа "Петрохан", но обясни, че част от тях са преминали обработка."Следователно "липсващите метаданни“ не следва да се интерпретират автоматично като индикатор за манипулация на съдържанието. При повторно кодиране, качване през платформи за споделяне или генериране на версия със субтитри метаданни често се губят или се презаписват, а параметри като резолюция и компресия се променят“, обясни Даскалов.Затова NOVA попита МВР откъде идва разминаването."В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст под формата на субтитри за по-пълна яснота на записания звук, което е довело до промяна в оригиналните метаданни при презаписването на файла. Оригиналният запис с оригиналните метаданни и без субтитрите е обект на експертизи и се съхранява по съответния законов ред", излязоха с позиция от МВР."Правим и втора проверка – на спорната зона със снега около кемпера. "Няма основание да се потвърди по безспорен начин твърдение за цифрово премахване/ретуширане на превозното средство или на снежната покривка около него. Понижаването на резолюцията и повторното кодиране могат да изгладят фини текстури и релеф в снега, създавайки визуално впечатление за "по-еднакъв“ обем спрямо по-детайлен сутрешен запис", установи киберекспертът.Поведението на лицата, записани от камерата, не дава съмнение за психоза или невменяемост, смята психиатъра д-р Любомир Канов."Не става дума за чисто психиатрично заболяване, а за особени психологически състояния. Те са индуцирани групово. Остават много тайнствени, неизвестни аспекти на това иначе перфектно по Агата Кристи групово убийство и самоубийство“, каза той