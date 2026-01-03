падна дърво и уби майка на две деца в природен парк "Витоша". Инцидентът е станал на по път за Копитото.
В колата е било цялото семейство. Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.
"Лично аз проверих ситуацията на място. Дървото е на 6–7 метра навътре от пътя и не е давало индикации, че може да бъде опасно, но заради метеорологичните условия днес то е паднало", каза инж. Севдалина Димитрова, директор на природен парк "Витоша" след фаталния инцидент.
По думите ѝ последната проверка на дърветата е извършена на 20 октомври.
"Дърветата, които са опасни, се отбелязват и веднага се отстраняват. Това дърво към момента на проверката не е показвало признаци на опасност и днес също това видях. Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено", обясни тя.
