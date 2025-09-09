Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:28Коментари (0)129
©
Писателят, певец и основател на пловдивската рок група "Ренегат“ Константин Кацаров публикува остър коментар в социалната мрежа Facebook, в който критикува явния двоен стандарт при правораздаването в Русе.

В емоционалната си публикация той сравнява два случая, които според него ясно показват неравнопоставеност в действията на правоохранителните органи.

Две събития, два различни стандарта

В единия случай мъж, управлявал ATV, е получил мярка "домашен арест“, въпреки че вследствие на инцидента двама души са в кома, а друг е с раздробен таз.

В другия – четирима младежи, влезли в конфликт с местен шеф на полиция и негов приятел, бяха задържани под стража още същия ден. Причината – счупено ребро, което по закон се квалифицира като тежка телесна повреда.

"Изглежда, че двама човека в кома и друг с раздробен таз никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция. Отстрани на това ми прилича“, пише Кацаров.

Той подчертава и абсурдното противоречие: "Лицето с АТВ-то го пуснаха на мига под домашен арест, защото разбитите черепи и раздробеният таз не са нищо особено, а четиримата – моментално бяха задържани, защото счупеното ребро е ужасно тежка телесна повреда. Няма значение, че единият е непълнолетен, а другият си е стоял в колата.“

"Пребитият“ – или само леко неразположен?

Кацаров поставя под съмнение и начина, по който е представен инцидентът с полицейския началник:

"По мое време пребитият оставаше да лежи на земята и му беше трудно да се прибере без придружител. Шефът си е тръгнал на собствен ход. Малко по-късно е усетил неразположение и е посетил болница.“

Той дори иронизира: "По мое време хилаво дете не би могло в уличен бой да победи здрав, едър и трениран полицай, но днешните сервитьори явно не са онова, което бяха тогава.“

Въпросите без отговор

Музикантът повдига въпроси, които остават открити:

Защо колегите на шефа на полицията първоначално са пуснали сервитьора и компанията му?

Това битов инцидент ли е, или не е?

Защо министърът на вътрешните работи Даниел Митов избягва конкретни отговори?

Според Кацаров министърът "се държи не като министър на МВР, а като партиен член“ и вместо да изясни ситуацията, политизира темата, прехвърляйки вината към президента и "предишните“.

Бездната на доверието

"Желая здраве на пострадалия полицейски шеф, ако изобщо е болен, но бездната е голяма. Бездната между жертвите на полицейски син и болката на полицейски шеф“, заключава Кацаров.

И добавя един последен, риторичен въпрос, отправен директно към министъра:

"Митов, къде е прокурорският син?“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
20:35 / 07.09.2025
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:26 / 07.09.2025
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
17:44 / 07.09.2025
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
16:06 / 07.09.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: