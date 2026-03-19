Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Публичен скандал се разрази около актьора и музикант Иво Аръков, след като в социалните мрежи се появиха твърдения, че е получил значително финансиране за музикални проекти от Национален фонд "Култура“ в края на мандата на министъра на културата Мариан Бачев.

Първоначалната информация беше разпространена от страницата Today’s Metal, според която отпуснатите средства възлизат на стотици хиляди евро. Данните сочат, че финансирането е предназначено за създаване и популяризиране на авторски песни, както и за реализиране на европейско турне.

Според публикуваната информация, проектът включва турне в десет европейски града с концерти със свободен вход и продължителност около един час. Допълнително са одобрени средства за запис на песен и заснемане на видеоклип.

Критиците поставят под въпрос съотношението между отпуснатото финансиране и публично достъпните показатели за популярност на артиста. В социалните мрежи се коментират данни за ограничено присъствие в стрийминг платформи и сравнително малък каталог от авторски песни.

Музикантът и писател Константин Кацаров изрази силно критична позиция по случая чрез дълга публикация в социалните мрежи. В нея той поставя под съмнение професионалните качества на Аръков, както и начина, по който се разпределят публични средства в културния сектор.

В обширна публикация Кацаров използва случая, за да формулира по-широка критика към културната политика в страната. Още в началото той заявява:

"Като пиша Иво Аръков, аз не се концентрирам в тази псевдо талантлива биологична единица, а имам предвид явлението "Иво Аръковщина“, която ежедневно ни скубе, щави и обезкървява...“

Според него, Аръков се превръща в "олицетворение на цялата ни бутафорна културна, обществена и социална политика“.

Тонът на публикацията е изключително остър, като Кацаров отправя директни обвинения:

"Иво Аръков е лъжльо и крадльо. Съучастник на най-гнилата прослойка от нашето население...“

Той дори твърди, че разпознава "лъжата и измамата само по устните“, визирайки публично изказване на Аръков:

"Вчера видях напуканите и побелели устни на Иво Аръков... в което той нелепо опита да създаде оправдание, но... направи самопризнание.“

Основният фокус на критиката са отпуснатите средства. По думите на Кацаров:

"255 000 евро е одобрила "Културата“, за да може Иво Аръков да направи европейско турне в десет града.“

Той поставя серия от риторични въпроси:

"Как може да пее човек, който не може да пее?“

"Как може рок изпълнител да прави европейско турне с пет песни и без група?“

"Кой безумник би дал 250 000 евро на човек... който го няма на картата на рок музиката?“

Допълнително се споменава и финансиране за запис и клип:

"Още 70 000 евро са одобрени, за да може Иво Аръков да запише песен в студио и да направи към нея клип.“

Кацаров твърди, че подобни суми са необичайни за българските условия:

"Заклевам се, че такава безскрупулно висока цена за подобна услуга у насне съществува!“

В текста си Кацаров прави паралел между финансирането и социалните проблеми:

"Двадесет евро на майка ми, а на некадърника 70 000 евро за песен и клип и 250 000 евро за европейско турне...“

Той допълва с личен контекст, противопоставяйки собствената си кариера и усилия:

"Написах двадесет книги... Изпях над двеста авторски песни... В момента имам ангажимент към операта.“

И завършва с ясно разграничение:

"Аз съм от другата страна на барикадата. Вие не знам.“

Случаят отново поставя на дневен ред темата за прозрачността при разпределението на държавни средства в културния сектор, критериите за оценка на проектите и контрола върху тяхното изпълнение.