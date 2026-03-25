Кабинетът решава за обезщетенията заради високите цени на горивата
ФОКУС припомня, че държавата подготвя програма за подпомагане на хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата, като тя ще се задейства, ако цените на бензина или дизела достигнат поне 1.60 евро за литър в три поредни дни, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).
Предвижда се месечна компенсация от 20 евро за хора с доходи до определен праг, които притежават или изплащат автомобил, като помощта ще се изплаща автоматично за част от тях, а останалите ще трябва да подадат заявление. Очаква се мярката да обхване около 1.38 млн. души, като плащанията ще се извършват по банков път или чрез пощите след изпълнение на условията.
Дневният ред предвижда още и обсъждане на ново искане за сезиране на Конституционния съд.
