Кабинетът одобри над 1,7 млн. лева за подготовка на талантливи ученици за олимпиади
Средствата се отпускат по Националната програма на МОН "Ученически олимпиади и състезания“, модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади". Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.
Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.
Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни.
Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.
