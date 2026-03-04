Ирина Щонова.
"Както беше споменато имаме запаси, които би трябвало да са на старите цени", припомни тя.
ФОКУС припомня, че по-рано днес служебният премиер Андрей Гюров ,че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават.
"За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо", посочи Гюров.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.