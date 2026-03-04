Сподели close
В краткосрочен план не очакваме сътресения в икономиката, но както виждате условията се променят. Взели сме всички мерки, разговаряла съм с КЗП да се стартират проверки по бензиностанциите. Ще се анализира информацията, за да видим, ако има вдигане на цените дали то е правомерно. Това каза по време на брифинг на министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

"Както беше споменато имаме запаси, които би трябвало да са на старите цени", припомни тя. 

ФОКУС припомня, че по-рано днес служебният премиер Андрей Гюров ,че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават.

"За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо", посочи Гюров.