КЗП за двойното означаване: Нарушение е когато едната сума е удебелена, в друг цвят е или е с по-дребен шрифт
Това обаче не означава, че засиленият контрол и правилата за търговците спират да важат. Цените трябва да бъдат в левове и евро до 31 юни, когато изтича едногодишния срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксирания валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв, напомнят от КЗП.
До 31 юни ще можете и да обмените безплатно левове в търговските банки, а на касите в БНБ тази услуга ще е завинаги.
Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов коментира: "Законът за въвеждане на еврото важи за 8 август - до тогава важат и правилата. Целта е да няма неправомерно нарастване на цените."
Той каза, че е нормално да има известно напрежение, но това е нормално и скоро пазарът ще възстанови работата си в нормален ритъм.
Той успокои, че хората ще могат да обменят левовете и стотинките си. И допълни, че населението вече свиква с новата валута.
Според началникът на отдел "Оперативна дейност" към НАП - София, Стоян Дечев във фискалния бон, по смисъла на закона за приемане на еврото, трябва да се съдържат три задължителни реквизита. Общата сума в лева, общата сума в евро и фиксирания курс лева спрямо евро. "Глобите са ясно разписани в закона, първо нарушение е от 5000 до 100 000 лв, при повторност на задълженото лице стават от 10 000 до 200 000 лв.", коментира той пред NOVA.
А КЗП ще продължи да следи дали търговците смятат вярно цените и дали етикетите им са по стандарт. "Няма значение коя от двете стойности е първа, дали евро или лева, това не е нарушение, важно е да ги има и да са правилно изчислени. Нарушение е когато едната сума, цифра е удебелена или е в друг цвят, или е с по-дребен шрифт, това е нарушение и апелираме гражданите да сигнализират", каза Цветислава Лакова от Комисията за защита на потребителите.
