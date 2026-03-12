ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
© ФОКУС
В хода на проверките от дружествата беше изискана подробна информация за постъпилите жалби, начина на тяхното разглеждане и предприетите действия по тях. Анализът на предоставената документация показва, че почти всички възражения срещу сметки за периода 1 януари – 4 март 2026 г. са били отхвърлени като неоснователни.
Проверките на електроснабдителните дружества най-често са се ограничавали до формално сравнение между фактурираните количества електроенергия и данните, предоставени от мрежовия оператор, както и до проверка на приложените ценови тарифи.
Според Комисията, наличието на съществено увеличение на броя на подадените възражения, крайните снабдители е следвало да проявят необходимата професионална грижа и да предприемат активни действия за изясняване обективните причини, включително чрез изискване на задълбочени проверки на средствата за търговско измерване, чрез оператора на електроразпределителната мрежа.
На практика потребителите, подали жалби за сметките си, са получавали предимно формални отговори, без реално изясняване на спорните обстоятелства. Подобно поведение създава привидност за процедура поразглеждане на възражения, която не гарантира ефективна защита на правата и интересите на потребителите.
Проверките на интернет страниците на дружествата също показват пропуски в предоставянето на информация за подаване и разглеждане на жалби. Установено е, че липсва ясна, достъпна и систематизирана информация за процедурите за регистриране и разглеждане на потребителски оплаквания, както и за действията, които дружествата предприемат при постъпване на жалби.
Не се предоставя достатъчно информация и за различните видове потребителски оплаквания – например сигнал, рекламация, искане за проверка на фактурирано количество, искане за проверка на измервателен уред или оплакване относно качеството на доставяната електроенергия.
В резултат на установените нарушения Комисията за защита на потребителите ще наложи имуществени санкции съгласно закона в размер до 25 000 евро за всяко установено нарушение и забранява прилагането на съответните нелоялни търговски практики занапред.
При проверките на Комисията е установено и наличие на неравноправни клаузи в Общите условия. Със свое решение констатира , че определени клаузи не отговарят на изискванията на Закона за защита на потребителите, тъй като накърняват равнопоставеността на страните в договорното отношение, поставят дружеството в привилегировано положение и по този начин водят до значително не равновесие между правата и задълженията на предприятието и потребителя.
Предстои ново произнасяне на Комисия за защита на потребителите по отношение на проверките на операторите на електроразпределителните мрежи за евентуални нарушения на потребителските права.
Още по темата
/
Мая Манолова: Хората нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи
11.03
Цените на тока: 156 евро за къща с три спални във Великобритания, срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
07.03
Трайчо Трайков: По-високите сметки за ток се дължат на ниските температури и по-високото потребление
05.03
Министър Щонова за високите сметки за ток: Ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР
04.03
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
27.02
Мая Манолова: Министърът на МРРБ да пощади хората поне от водната бомба, която ги чака, ако цената на водата скочи 14%
27.02
Още от категорията
/
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:15
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
18:41
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:37
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
18:20
След два неуспешни опита: Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
17:35
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
16:56
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
16:22
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
15:34
Министър Адемов от Благоевград: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.