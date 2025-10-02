Новини
КЗП предупреди над 70 търговци
Автор: Десислава Томева 10:34
©
Комисията за защита на потребителите  засилва контрола върху спазването на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). От влизането му в сила през август до момента инспекторите на Комисията са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти в страната – от хранителни магазини, сергии за плодове и зеленчуци, пекарни и заведения, до магазини за дрехи, обувки, стоки за дома, техника, аптеки, парфюмерии, бензиностанции и други.

При проверките най-често се установяват липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.

До момента са докладвани и издадени над 70 предупреждения към търговци, които не спазват правилата. Само на последното заседание на Комисията бяха взети решения за отправяне на 22 нови предупреждения, като голяма част от тях са насочени към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Едно предупреждение често обхваща множество магазини на един и същ търговец.

"Въвеждането на еврото е процес, който засяга всеки потребител и прозрачността в ценообразуването е ключова. Затова призоваваме всички търговци, включително големите вериги, незабавно да приведат практиките си в съответствие със закона. След 8 октомври 2025 г. няма да има повече предупреждения – ще налагаме санкции и принудителни административни мерки“, заяви Александър Колячев - и.д. председател на КЗП.

КЗП подчертава, че на този етап целта е да се даде време и насоки на бизнеса да приведе етикетирането на цените в съответствие със закона. Институцията активно информира търговците – предоставя препоръки и становища по запитвания, участва в срещи и публикува указания на сайта на Комисията.

Напомняме, че преходният период за адаптиране към изискванията на ЗВЕРБ изтича на 8 октомври 2025 г. След тази дата при установяване на нарушения ще се налагат санкции и принудителни административни мерки, а предупрежденията като превантивна мярка няма да се прилагат. Предвидените имуществени санкции са до 7 000 лева за първо нарушение и достигат до 14 000 лева при повторно нарушение.

