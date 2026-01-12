ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
©
Проверката на КЗП е извършена след постъпила жалба от потребител, който е сигнализирал, че достъпът му до интернет и телевизия е бил спрян, въпреки че всички дължими суми по тези услуги са били заплатени в срок. Установено е, че ограничаването на услугите е било предприето с цел потребителят да бъде принуден да заплати оспорвано задължение по отделен договор за мобилни услуги.Комисията приема, че подобни действия представляват нелоялна агресивна търговска практика. Подобно поведение е в нарушение на действащото законодателство и на влязла в сила заповед на КЗП, забраняваща прекъсване на услуги при липса на правно основание. Нарушението е извършено повторно, засяга основни права на потребителите и подкопава доверието в пазара на електронни съобщителни услуги, за което на търговеца е наложена санкция в размер от 50 000 евро.
Комисията за защита на потребителите напомня на всички търговци, че не могат да ограничават или спират достъпа до платени услуги, за да събират спорни или неоспорени вземания по други договори. Потребителите, които се сблъскат с подобни практики, могат да подават сигнали и жалби в КЗП чрез официалните канали на Комисията.
Още по темата
/
Ще пренасяме по-лесно телефонните си номера между мобилните операторите, решиха депутати в комисия
20.05
Шефката на КЗП Мария Филипова: Това касае всички българи, които са заинтересовани от развитието на казуса с "Виваком" и промяната в договорите
14.03
Шефката на КЗП Мария Филипова: Твърденията, че отнемането на лицензите на операторите ще остави потребителите без мобилни услуги не отговарят на истината
27.01
Председателят на КЗП Мария Филипова: В становището на АТИ, представляващ трите големи мобилни оператора, се квалифицират като "необосновани твърдения", установени от съда факти
21.01
АТИ: Предложението за отнемане на лицензите на мобилните оператори е абсурдно, некомпетентно и опасно
21.01
Още от категорията
/
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
14:56
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
14:30
Валери Жаблянов: Политическата посока на БСП тепърва ще се изработва, всичко е в ръцете на делегатите на конгреса
09:36
Костадинов за нападението над българското посолство в Скопие: Къде е реакцията на нашите партньори?
11.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Петър Стоянов: Вчера, преди 29 години, България беше на ръба на нещо, което приличаше на гражданска война
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.