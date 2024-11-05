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|ÊÇÏ: Óñòàíîâèõìå ìíîãî íåëîÿëíè ïðàêòèêè è íåðàâíîïðàâíè êëàóçè â äîãîâîðèòå è îáùèòå óñëîâèÿ íà áúðçèòå êðåäèòè!
"Çà ïúðâè ïúò îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà è ñúçäàâàíåòî íà êîìèñèÿòà áÿõà ïðåãëåäàíè àáñîëþòíî âñè÷êè äîãîâîðè íà áúðçèòå êðåäèòè è ñå óñòàíîâèõà ìíîæåñòâî íåëîÿëíè ïðàêòèêè, çàáëóæäàâàùè, àãðåñèâíè è ñå óñòàíîâèõà ìíîæåñòâî íåðàâíîïðàâíè êëàóçè. Ïî îòíîøåíèå íà íåëîÿëíèòå ïðàêòèêè - êàñàÿò äîïúëíèòåëíèòå òàêñè çà åêñïðåñíî îäîáðÿâàíå íà êðåäèòèòå, ñàíêöèè çà çàêúñíåíèÿ, íàäâèøàâàùè çàêîíîâèòå ëèõâåíè ñòàâêè è àâòîìàòè÷íîòî îáÿâÿâàíå íà ïðåäñðî÷íàòà èçèñêóåìîñò íà êðåäèòà ïðè äîðè ìèíèìàëíè çàêúñíåíèÿ â ïëàùàíèÿòà", êàçà îùå Ôèëèïîâà.
Ôèìèòå èìàò 14-äíåâåí ñðîê, çà äà ïðåðàçãëåäàò íåðàâíîïðàâíèòå ñè êëàóçè è äà ãè ïðîìåíÿò. Àêî òîâà íå ñå ñëó÷è, ñëåä òîçè ñðîê ÊÇÏ ùå çàÿåäå êîëåêòèâåí èñê â ñúäà. Ïúðâèòå 20 çàïîâåäè çà íåëîÿëíè ïðàêòèêè ñà èçäàäåíè è âå÷å ñå âðú÷âàò, à âñè÷êè ôèðìè â ñëåäâàùèòå ñåäìèöè ùå áúäàò ïîåòàïíî ïðîâåðåíè.
Ñàíêöèèòå äîñòèãàò äî 70 õèë. ëåâà çà íàðóøåíèå, à çàïîâåäèòå ñà ñ ïðåäâàòåëíî èçïúëíåíèå, îáÿñíè Ôèëèïîâà.
Íÿêîé ôèðìè èçïðàùàëè è çàïëàøèòåëíè ñúîáùåíèÿ â ñòèë "Àêî ñè ìèñëèø, ÷å íÿìà äà ïëàòèø äúëãà ñè, çíà÷è ñè ñå çàáëóäèë. Ùå òå òúðñÿ, äîêàòî òå íàìåðÿ. Àç îòãîâàðÿì çà òåçè ïàðè, îáàäè íè ñå íåçàáàâíî", îáÿâè îùå Ôèëèïîâà.
Òÿ ïîñî÷è, ÷å èìà è äîáðîñúâåñòíè ôèðìè, íî ïî-ãîëÿìèÿò ïðîöåíò îò òÿõ ñà íåëîÿëíè. Íà ïàçàðà îïåðèðàò îêîëî 120 ôèðìè çà áúðçè êðåäèòè.
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