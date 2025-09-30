ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЗП: Търговците с оборот над 10 000 000 лв. са длъжни да изпращат информация
Порталът е напълно функционален и приема данни от търговските вериги. На страницата kolkostruva.bg е описано как платформата обработва подадената от търговците информация за ежедневните цени и я визуализира по групи и категории продукти. Платформата е предназначена да информира ежедневно потребителите за крайните продажни цени и е проектирана така, че да не създава прекомерни административни тежести за бизнеса, като ефективното ѝ функциониране е пряко свързано с редовното и коректно публикуване и подаване на информация от страна на търговците.
В тази връзка, КЗП изготви писма до търговците, с напомняне за задължението им да публикуват на уеб сайтовете си и да предоставят на КЗП информация за цените. Съгласно чл. 55б, ал. 1, 2, 3 от ЗВЕРБ търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. в сегмента на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти са длъжни да публикуват ежедневно информация за индивидуалните продажни цени на определените стоки от голямата потребителска кошница и да я предоставят в изискуемия формат на КЗП. Подробни разяснения и технически насоки са публикувани в раздел "Указания за търговци“ на сайта на Комисията: https://kzp.bg/bg/kolkostruva/instructions.
КЗП е задължена да извършва проверки за спазване изискванията на ЗВЕРБ и при констатиране на нарушения – непредоставяне на информация по чл. 55б или необосновано повишаване на цените след 8 октомври ще санкционира нарушителите с цялата строгост на закона.
