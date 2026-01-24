ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗП: Мъж си купува гардероб през 2025 г. за 1599 лв., към днешна дата същият е 1599 евро
Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период.
Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900.
При изчисления на брой проверки, нарушенията да под 10%.
