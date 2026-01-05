ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗП: Има поскъпване на местата в частни паркинги и във фризьорските салони
© NOVA
Какви проверки ще се извършват този месец и какви нарушения са установени до момента? Темата коментира Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите.
"На терен сме активно още след приемането на Закона за въвеждане на еврото. И ние, и колегите от НАП активизирахме целия си ресурс, за да подсигурим едно плавно преминаване към еврото", заяви Александър Колячев пред NOVA.
По думите му се засичат малък на брой нарушения, по-често в малки населени места. Големите търговски вериги се държат адекватно за ситуацията. Не се наблюдава поскъпване към момента на основни хранителни продукти, обясни Колячев.
Сигналите се проверяват веднага. "Днес имахме доста сигнали и жалби по отношение на закръглянето на цените", каза Колячев.
Сред сигналите идват и такива за поскъпване на местата в частни паркинги. "Някои си позволяват дори двойно да покачат цената", каза Колячев. От днес е стартирана проверка на много на брой паркинги.
Колячев обясни, че при установено нарушение, глобите могат да са от 5 000 до 200 000 лева. "При повторно нарушение може да се стигне дори до затваряне на обект", каза Колячев.
Други сигнали са подадени за поскъпване на цените във фризьорските салони. И в такива обекти е правена проверка. Установено е, че само в 2 салона цените са поскъпнали.
Още по темата
/
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
14:22
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
12:14
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
10:55
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
09:08
Хаос в градския транспорт в Благоевград след въвеждането на еврото, очакват се сериозни финансови загуби
04.01
Още от категорията
/
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
10:29
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла и да залага на "черно и червено"
04.01
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Директорът на ПП "Витоша" след фаталния инцидент: Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено
03.01
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.