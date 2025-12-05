ЗАРЕЖДАНЕ...
КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените
"Забелязваме, че има и търговци, които не спазват изцяло разпоредбите на закона. Установили сме 49 търговци от над 200, които наблюдаваме, които по отношение на 80 продукта са увеличили цените си необосновано. Към момента на пазара има изключително спокойствие по отношение на движението на цените на хранителните стоки", заяви Колячев.
Актуални теми
