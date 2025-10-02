ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|КЗК с важни решения, засягащи пазара на дребно с горива
По отношение на първата концентрация по преписка КЗК-631/2025 се установи, че "Еко България“ ЕАД е национално представен търговец на дребно с горива, чийто обекти са в големи градове и на активни пътни артерии. Двата обекта на придобиване на контрол от страна на "Еко България“ ЕАД са бензиностанции в градовете Ботевград и Пирдоп, в които понастоящем придобиващото дружество не оперира. Следователно концентрацията няма да окаже пряко въздействие върху конкурентната среда на тези територии.
Комисията установи, че предвид комбинирания пазарен дял на територията на София област, общо и по видове автомобилни горива, сделката не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на конкуренцията, особено в резултат на установяване или засилване на господстващо положение.
Относно вертикално свързания пазар на търговия на едро с горива, на който е активен само "Еко България“ ЕАД, се констатира, че пазарният дял на придобиващата контрол група е незначителен и следователно сделката не би довела до антиконкурентни ефекти, свързани с ограничаване на достъпа на реални или потенциални конкуренти, които биха били поставени в неизгодно положение да се конкурират или принудени да се оттеглят от пазара.
По отношение на втората концентрация по преписка КЗК-690/2025, се установи, че обединеният пазарен дял на "Нис Петрол“ ЕООД и "Уни Енерджи“ е несъществен и след осъществяването на сделката ще остане на нива по-ниски от онези, при които биха възникнали опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на търговия на дребно с горива. На анализирания пазар на национално и регионално ниво са активни значителен брой конкуренти, които са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск на новата група.
В хода на проучването се установи още, че складовият актив на "Нис Петрол“ ЕООД е с ограничен капацитет в сравнение с други пазарни участници, използва се
единствено за вътрешни логистични и оперативни нужди и няма пазарно присъствие. Също така делът на дружеството за съхранение на автомобилни бензини и на дизелово автомобилно гориво е незначителен. Незначителен е и пазарният дял на "НИС Петрол“ по отношение на пазарите на производство и внос на горива, както и на търговия на едро с горива. Следователно сделката няма да доведе до антиконкурентни ефекти, свързани с ограничаване на достъпа на реални или потенциални конкуренти на никой от вертикално свързаните пазари.
Пълните текстове на решение №867/18.09.2025 г. и решение №868/18.09.2025 г. са достъпни в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg/
|Още по темата:
|общо новини по темата: 509
|предишна страница [ 1/85 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: