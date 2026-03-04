Комисията за защита на конкуренцията препоръча на изпълнителната власт да предприеме незабавни координирани действия с цел гарантиране на конкурентната среда и стабилността на пазара на горива в условията на усложнената геополитическа обстановка в Близкия изток. Комисията адресира конкретни препоръки до Министерския съвет и министерствата на енергетиката, финансите и икономиката и индустрията в рамките на техните правомощия.Препоръките са изпратени и до Комисията за икономическа политика и иновации в Народното събрание и парламентарно представените партии с цел възможността за осигуряване на контрол на действията.Комисията отправя препоръките на базата на последния приет секторен анализ и извършвания последващ постоянен мониторинг на пазара на горива. Поради стратегическото му значение за икономиката и прякото му отражение върху цените на стоките и услугите, КЗК извършва мониторинг по цялата верига – производство и внос, съхранение, транспорт, търговия на едро и дребно. През последните години в рамките на няколко антитръстови производства Комисията установи антиконкурентни нарушения от страна на "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД под формата на злоупотреба с господстващо положение и наложи санкции за над 134 млн. евро.В тази връзка КЗК многократно е отправяла препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки за преодоляване на установените слабости пред свободната конкуренция на пазара на горива. Всички установени от Комисията в хода на производствата фактори биха могли да окажат влияние върху производството и логистиката на горива, поради което е ключово в настоящата ситуация изпълнителната власт да предприеме интегрирани превантивни действия за предотвратяване на всякакви форми на изкривяване, включително нарушаване на текущата структура и обичайната динамика на пазара на горива в страната.Сред отправените препоръки са:- ангажиране в пълен обем на всички механизми по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;- активизиране на работата на Консултативния съвет към министъра на икономиката и индустрията по този закон;- сформиране на експертна група за оперативна координация към Консултативния съвет, която да проследява актуалните данни за вноса по страни на произход; анализира въздействието на прекъснати доставки; идентифицира алтернативни източници на суровина; провежда активна комуникация с браншовите организации за недопускане на спекулативни практики; прилага ценова политика, съобразена с реалните разходи за придобиване на наличностите.Относно ролята на особения търговски управител на "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се препоръчва действия за осигуряване на стабилността на пазара на горива и на конкурентна среда, включително:- за осигуряване и гарантиране на достъп на други вносители и търговци до: данъчните складове на групата; данъчните складове, свързани с ПТ Росенец и ПТ Петрол-Варна; до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на горива от внос;- по осигуряване при необходимост на алтернативни доставки на суровина за производството на горива;- за прилагане на ценовата политика и респективно ценови равнища на продажба на едро на горива, определени съобразно цените на придобиване на текущите наличности на дружество от суровини;- да не допуска спекулативно задържане на склад на горива, предназначени за пазара на едро и за пазара на дребно;- да се направи анализ за нуждата от действия, които да гарантират стабилността на пазарите на горива в страната, въз основа на 6-месечния подробен план за действие на особения управител пред Съвета по сигурността към МС.В рамките на своите правомощия КЗК изиска от Националната агенция за приходите данни за цените на горивата на бензиностанциите в страната с цел текущ мониторинг и своевременно установяване на евентуално съгласувано антиконкурентно поведение. При наличие на индикации за нарушения КЗК ще се самосезира и ще приложи в пълен обем законовите си правомощия за защита на конкуренцията.