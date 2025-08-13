Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
КЗК изследва антиконкурентни практики при търговията с лекарства
Автор: Велизара Ангелова 15:12Коментари (0)48
©
В рамките на секторния анализ на пазарите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти Комисията за защита на конкуренцията продължава активните си действия по производството.

Проведени са редица срещи с национално представени пациентски организации и със сдружения на собственици на аптеки. Целта е да се обсъдят условията за конкуренция на вертикално свързаните пазари по веригата за доставка на лекарства, поведението на пазарните участници, както и причините за недостига или липсата на определени медикаменти на българския пазар.

За повишаване ефективността на действията и в рамките на законовите си правомощия, КЗК събира и анализира актуална информация, необходима за проучването. В тази връзка Комисията изиска данни от участниците на пазара и предстои да проведе допълнителни срещи както с представители на съсловните организации, така и с компетентните държавни институции, съобщиха от КЗК. По време на тези срещи ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с проблемите на фармацевтичния пазар, както и евентуалното прилагане на антиконкурентни практики - включително неравнопоставеност на търговците на дребно, налагане на търговски условия, ограничения в доставките на определени продукти и други действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията и увреждане правата на пациентите.

Секторният анализ ще представи в детайли структурата и функционирането на пазарите във фармацевтичния сектор. При необходимост ще бъдат формулирани мерки и препоръки за възстановяване или насърчаване на конкурентната среда. Ако в хода на анализа се установят данни за нарушения като нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, КЗК ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.

Още по темата: общо новини по темата: 55
24.07.2025 »
04.07.2025 »
27.06.2025 »
26.06.2025 »
25.06.2025 »
23.06.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Проблем с недостига и износа на лекарства
Колективната отбрана на Европа
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: