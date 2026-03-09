Цените на петрола преди ударите срещу Иран се движеха около 60 долара за барел. Към днешна дата цените се движат около 110 долара за барел, което е увеличение с 60% на цената на нефта за около две седмици. У нас увеличение на цената на нефта с 10% води до 4% увеличение на горивата, съответно до допълнителна инфлация от 0,4% на стоките и услугите.При 60% увеличение на цената на нефта може да се очаква с голяма вероятност до 24% увеличение на горивата – бензин и дизел, като последните години дизелът поскъпва повече от бензините, което пряко удря икономиката. За това алармират от КТ "Подкрепа".Ръст от 24% на цената на горивата на дребно ще доведе до директни 2,4% ръст на цените на стоките и услугите (10% ръст на горивата водят до 1% пункт допълнителна инфлация).При очакванията петролът да поскъпне до нива от 130 долара за барел това ще е приблизително двойно нарастване на цената, което съответно ще доведе до поне 4% пункта допълнителна инфлация.Увеличените цени ще доведат свиване на потреблението, ако в обозримо бъдеще пазара не се нормализира, поради невъзможността да се компенсират своевременно доходите на домакинствата.При изоставащо актуализиране на заплатите за последните две години (2025 и 2026 години, увеличение с около 5% на годишна база), липсата на редовен бюджет за 2026 година, бедността ще нарасне, включително и сред работещите, като прекият ефект е намаляване на потреблението, пропорционално на инфлацията.Продължаващата няколко години политическа и геополитическа нестабилност, както и рецесията във водещите европейски икономики (Германия и Франция), нарастването на дълга на държавите-членки, броженията на земеделските производители срещу водената от ЕС политика в областта на земеделието, може обосновано да се предположи, че е много вероятно да продължи процесът по затварянето на предприятия, да се увеличи безработицата, миграцията, сивата икономика и бедността.Във връзка с гореизложеното и наличието на редица външни и вътрешни рискове, които изискват своевременни и адекватни реакции, КТ "Подкрепа“ предлага правителството незабавно да предложи план за действие за ограничаване на ефекта от повишаване на цените на петрола, с цел защита на икономиката, работещите и хората в риск от бедност и социално изключване, който да обсъди със социалните партньори и обществото.