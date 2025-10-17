ЗАРЕЖДАНЕ...
|КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
"Едни избори какво ще променят? Какво ще се промени, ако се появи някоя нова партия, която евентуално да стане първа? Това го гледахме няколко пъти в предишните години и от това не произтече нищо“, коментира Манолов. Той отправи и апел към политиците "да си оберат езика“, защото говоренето, че всичко извън тях е мафия, "не е полезно и не помага за взаимоотношенията в обществото“.
Според Манолов се очаква евентуално увеличение на осигурителните вноски, но това няма да покрие "дупките“ в бюджета. "Фиксираните по закон разходи са около 18 милиарда. За да бъдат намалени, трябва промяна на закони. Най-важното е върху кого ще падне тежестта на всички неблагополучия. В момента тя ще падне върху нас и вас, но не и върху дебелите котараци, които продължават да бъдат домашни любимци. Ако ще има главоболия, нека да бъдат разпределени равномерно в обществото“, посочи той.
Президентът на КТ "Подкрепа“ подчерта, че след всяка криза броят на милионерите в България нараства.
"Трябва да се преосмисли данъчната политика, но това не се случва“, добави той.
Манолов акцентира и върху необходимостта от промени в държавната администрация. Според него е време да се възстанови доплащането за прослужено време и стаж, което е било отнето преди години, като това може да стане чрез цялостно преосмисляне на системата за възнаграждения.
По отношение на пенсионерите Манолов заяви:
"Да работят пенсионерите е нормална практика по целия свят. Но пенсията е доход, който замества дохода от труд при старост. Получаването едновременно на пенсия и заплата е отклонение от принципа. Ако някой има сили и желание да работи след навършване на пенсионна възраст – това е ок, но през това време не би трябвало да получава пенсия.“
