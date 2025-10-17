КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия

© Приемането на първия евробюджет в условията на криза не изпраща добър сигнал, заяви президентът на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов в ефира на БНТ. По думите му, цялата процедура по бюджета е изключително закъсняла.



"Едни избори какво ще променят? Какво ще се промени, ако се появи някоя нова партия, която евентуално да стане първа? Това го гледахме няколко пъти в предишните години и от това не произтече нищо“, коментира Манолов. Той отправи и апел към политиците "да си оберат езика“, защото говоренето, че всичко извън тях е мафия, "не е полезно и не помага за взаимоотношенията в обществото“.



Според Манолов се очаква евентуално увеличение на осигурителните вноски, но това няма да покрие "дупките“ в бюджета. "Фиксираните по закон разходи са около 18 милиарда. За да бъдат намалени, трябва промяна на закони. Най-важното е върху кого ще падне тежестта на всички неблагополучия. В момента тя ще падне върху нас и вас, но не и върху дебелите котараци, които продължават да бъдат домашни любимци. Ако ще има главоболия, нека да бъдат разпределени равномерно в обществото“, посочи той.



Президентът на КТ "Подкрепа“ подчерта, че след всяка криза броят на милионерите в България нараства.



"Трябва да се преосмисли данъчната политика, но това не се случва“, добави той.



Манолов акцентира и върху необходимостта от промени в държавната администрация. Според него е време да се възстанови доплащането за прослужено време и стаж, което е било отнето преди години, като това може да стане чрез цялостно преосмисляне на системата за възнаграждения.



По отношение на пенсионерите Манолов заяви:



"Да работят пенсионерите е нормална практика по целия свят. Но пенсията е доход, който замества дохода от труд при старост. Получаването едновременно на пенсия и заплата е отклонение от принципа. Ако някой има сили и желание да работи след навършване на пенсионна възраст – това е ок, но през това време не би трябвало да получава пенсия.“