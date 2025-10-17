ЗАРЕЖДАНЕ...
|КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
"Който има сили да работи и след пенсионна възраст, нека работи, но не е редно да взима и пенсия, и заплата", каза Манолов. Той подчерта, че това е принципно положение, макар че на него "не му отива да говори такива неща".
Ние нямаме проблем с това да не се плащат осигуровките на държавните служители, защото, когато държавата започна да ги плаща, те бяха извадени от заплатите, каза още синдикалният лидер.
По думите му, ако сега държавата спре да плаща осигуровките на държавните служители, те трябва да се върнат обратно в заплатите. А това означава, че "ще се повишат парите при осигурително събитие", обясни лидерът на КТ "Подкрепа".
По думите му това, че ще приемаме първи евробюджет в условията на някаква криза, не е добър сигнал.
"Разбира се, това може да послужи като някаква индулгенция в бъдеще по повод очакваните неблагополучия, ако някоя от партиите отпадне от "каруцата", след това ще има възможността да каже, че това не би се случило, ако тя би била там."
Манолов подчерта, че най-тревожното в момента е, че процедурата по бюджета закъснява "ужасно много".
Що се отнася до "дупката" в бюджета, президентът на КТ "Подкрепа" каза, че по отношение на увеличението на осигурителните вноски няма големи различия, но това няма да покрие т.нар. "дупки".
"Фиксираните по закон разходи в бюджета са някъде от порядъка на 18 милиарда. И за да бъдат евентуално намалени те, би следвало да бъдат променени и закони. И най-важното е върху кого ще падне тежестта на всички неблагополучия - върху нас и вас, но няма да паднат върху дебелите котараци, които пак продължават да бъдат домашни любимци. Ако ще има някакви главоболия, нека ги разпределим равномерно в обществото. Сериозният факт е, че след всяка такава криза се увеличава броят на милионерите в България."
Непременно трябва да се промени механизмът на заплащани в държавната администрация, каза още Манолов, като според него би трябвало да се върне добавката към заплатите за трудов стаж.
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
10:13 / 16.10.2025
