КТ "Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на 22%. Това ще намали покупателната способност на народа

© Фокус КТ "Подкрепа“ категорично няма да се съгласи да се увеличава ДДС от 20% на 22%. Подобна мярка ще намали допълнително покупателната способност на доходите на работещите и ще прехвърли още тежест върху тях, казват от синдиката, цитирани от "Фокус". Освен това, повишаването на ставката на ДДС ще увеличи цените на стоките и услугите и ще доведе до допълнителна инфлация, което отново ще се отрази пагубно на бюджета на домакинствата.



По повод гореизложеното и във връзка с предизвикателствата за балансиране на бюджета на България, доведен до почти критично състояние, в резултат на провеждана повече от 20 години неолиберална политика, с която бяха освободени от облагане високите доходи и печалбите, данъчно-осигурителната тежест бе намалена и беше прехвърлена върху най-нискодоходните групи и средните доходи. Тази политика уж трябваше да доведе до изпреварващ икономически растеж, а всъщност претърпя пълен провал по отношение на икономиката, доходите и борбата срещу бедността.



В условията на нарастващи геополитически рискове и икономически предизвикателства и нарастващо социално напрежение, КТ "Подкрепа“ предлага реалистична и разумна промяна на данъчна и осигурителна система.



Промяната е насочена към устойчивост на бюджета и постигане на следните цели:



– Справедливо, неутрално и пропорционално на доходите данъчно облагане – прогресивен данък върху доходите и необлагаем минимум;



– Изравняване на данъчно осигурителната тежест при доходи от труд и капитал, с цел премахване на легитимно намаляване на дължими данъци и осигуровки и изкривяване на пазара на труда.



– Преустановяване на практиката износът на добавена стойност от България да се облага с нулева ставка и нито стотинка да не остава в държавата;



– Постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход на три стъпки до достигане на 8 500 лв., съгласно разпоредбата на § 6. от Кодекса за социално осигуряване;



– Разширяване на осигурителната база, като се включат и доходите от капитал, тъй като облагането с осигурителни вноски само на доходите от труд е вид дискриминация, тъй като осигурителната система у нас работи на солидарен принцип.



Състояние на данъчната политика



Последните години данъчната и осигурителна политика доведоха до разкъсване на връзката между различните данъчни режими, данъчната и осигурителната тежест, като финансовият кръг не е затворен и е разпокъсан.



Това позволява фирмено данъчно оптимизиране, чрез избор на различни видове договори за "оправдаване“ на изходящи парични потоци, за да се избегне или максимално да се намали плащането на данъци и осигуровки, като същевременно може да се изнася Брутен продукт извън страната, което води и до косвени ефекти, като влошаване на пазара на труда, рехави инвестиционни решения и естествено загуба на приходи в хазната.



Предложенията на КТ "Подкрепа“ са логически, функционално и икономически свързани, с цел изравняване на данъчно-осигурителната плоскост върху която се вземат икономическите решения.



При подобен подход икономическите решения няма да се влияят съществено и да изкривяват нормалните търговски отношения, а ще следват основно икономическите си интереси.



На всички е ясно, че е много трудно да се докаже в съда скрито разпределение на печалбата, както и фиктивността на даден договор, когато страните по него декларират "чисти“ намерения. В същото време легалният бизнес би имал значителен интерес от подобна данъчна политика, която да отстрани нелоялната конкуренция, базирана на подобни практики.



Всичко за предложенията на синдиката по отношение на финансовата политика, четете тук.