ЗАРЕЖДАНЕ...
КС ще се произнесе относно правомощията на Борислав Сарафов
©
Предметът на подаденото искане е установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 ЗСВ (обн., ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).
В началото на 2026г. председателят на Конституционния съд Павлина Панова предостави 14-дневен срок на състава на Апелативния съд във Варна, в който той да отстрани нередовностите в отправеното искане, тъй като не изпълняваха изискванията за образуване на конституционно дело. А на 20 януари Конституционният съд образува дело по казуса с докладчик съдия Янаки Стоилов.
Поводът бе висящи производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Сарафов след 21 юли 2025 г., което поставя под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията.
Определението за разглеждането на искането е прието с 9 гласа "за“ и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.
Още по темата
/
Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност
04.12
Георги Близнашки за казуса с поста на Сарафов: Юридическият отговор е лесен. Валиден е онзи юридически акт, който е издаден от компетентен орган
11.10
Още от категорията
/
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност близо 1 млн. лева
15:57
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
15:48
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:47
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
10:20
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
09:47
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
09:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.