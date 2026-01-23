ЗАРЕЖДАНЕ...
КС отхвърли искането за нелегитимност на кабинета "Желязков"
В мотивите си Конституционният съд посочва:
Решенията по спорове за законност на избора на народен представител влизат в сила от датата на постановяването им преди тяхното обнародване, действат занапред, за да бъдат гарантирани валидността на приетите от Народното събрание актове и запазването на настъпилите с тях правни последици.
В заседанието участваха всички конституционни съдии. Решението е прието единодушно.
