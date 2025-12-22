Румен Радев, съобщават от сайта на КС.
За докладчик по делото е определен съдия Атанас Семов. Вносители на искането са 51 народни представители от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, които настояват за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание, с което предложението за референдум не беше допуснато за разглеждане в пленарна зала.
ФОКУС припомня, че президентът поиска провеждане на национален референдум за въвеждането на еврото, но тогавашната председателка на Народното събрание Наталия Киселова отказа да го допусне до разглеждане и гласуване в пленарната зала. По-късно Конституционният съд определи това действие като противоконституционно. След произнасянето му парламентът вкара като точка за гласуване предложението на Радев, но то бе отхвърлено с гласуване в пленарна зала на 3 декември.
Въпросът, предложен за референдума, гласи:
"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута ‘евро’ през 2026 г.?“
Предложението беше внесено от президента Радев на 12 май 2025 г.
