Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента за назначаването на шефовете на Държавна агенция "Разузнаване“, ДАНС и ДАТО. В заседанието участваха 12 съдии и определенията бяха приети единодушно.Исканията бяха внесени от група народни представители от 51-вото Народно събрание. В тях се твърди, че има противоконституционност на части от разпоредби от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, от Закона за специалните разузнавателни средства и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване“.Те бяха последно променени със Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ и Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, приети от 51-вия парламент, посочват на сайта си от Конституционния съд.В изменените разпоредби се предвижда председателите на Държавна агенция "Национална сигурност“, на Държавна агенция "Технически операции“ и на Държавна агенция "Разузнаване“ да се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Увеличава се и броят на заместник-председателите - от двама на трима. Изменя се и досегашният ред председателите на тези агенции да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.