|КРС се зае с пощенските пратки и колетите
Мотиви:
Предвид нарастващия обем на жалби от потребители по отношение на ползването на пощенската услуга на територията на Република България бе извършен анализ на Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети (обн. ДВ, бр.45/15.06.2010 г., изм. доп. ДВ, бр.19/02.03.2018 г.) (Общи правила). При анализа бяха отчетени основните потребителски проблеми с оглед постъпващите в КРС сигнали и европейската практика.
Също така са взети предвид и заложените цели и изисквания на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (Пощенската директива). В изпълнение на разпоредите на чл. 6, ал. 4 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), условията за доставяне на пощенските пратки се определят от КРС, която разработва и приема общи правила за доставяне на пощенски пратки. С Решение № 581/27.05.2010 г. КРС прие Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, с които се определят условията, отнасящи се до доставянето на пощенските пратки и пощенските колети от операторите, лицензирани за извършване на универсалната пощенска услуга, и от операторите, лицензирани за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна или на част от нея, като целта им е да осигурят прозрачност, ефективност и достъпност за всички потребители.
Важна особеност е, че тези правила са приложими единствено към операторите, лицензирани за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и от операторите, лицензирани за извършване на услуги, включени в обхвата на УПУ на територията на Република България или на част от нея.
В тази връзка, обхватът на акта следва да бъде разширен, като бъдат включени условия относно неуниверсалните пощенски услуги (НПУ), както и услуги, свързани с електронната търговия, продажбите от разстояние и свързаните с това доставки на пощенски пратки на потребителите. Предвид посоченото, в проекта са включени правила, както по отношение на операторите, предоставящи НПУ, така и по отношение на куриерските услуги. В правилата е включена и дефиниция за "Автоматична пощенска станция“, по отношение на която също да бъдат приложими правилата за НПУ.
Предложеният проект на нормативен акт не изисква допълнителни финансови средства. Очакваните резултати са привеждането на правилата в съответствие с бързо развиващите се обществени отношения. Проектът не противоречи на националното законодателство и правото на Европейския съюз. Съгласно разпоредбата на чл. 15б от Закона за пощенските услуги, при изготвяне на проекти на актове, Комисията за регулиране на съобщенията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата й в интернет. В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.
