КНСБ готви национални протести срещу решението на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2026 година."Вместо стабилна макроикономическа и бюджетна рамка, гарантираща ръст на доходите, издръжката и инвестициите, законодателната власт избра пътя на политическото безсилие, приемайкиТова според КНСБ е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор.Замразяването на заплатите е недопустимо: С отхвърлянето на Бюджет 2026 се анулират планираните увеличения на доходите в обществения сектор с една обща, хоризонтална политика от 10%. Предвидените 1 млрд. евро в проекта на ЗДБРБ за 2026 г. за ръст на работните заплати на близо 600 000 работещи (470 000 в обществения сектор и 126 000 в държавните и общински предприятия) вече ги няма, което ще натовари както тях, така и техните семейства.Вместо това "удължителният закон“ предвижда индексация на доходите в размер на натрупаната годишна инфлация за 2025 г., която КНСБ настоява да се изчисли чрез "индекса на потребителските цени“. Това ще позволи ръстът на доходите да достигне поне 5%. В противен случай, който и друг индикатор да се ползва, ръстът на заплатите няма да бъде дори толкова.Важно е да кажем, че както и да се измерва тази инфлация, увеличението ще бъде крайно недостатъчно, независимо дали ще бъде 3,7% или 5,2%. В условията на непрестанно растящи цени на стоки от първа необходимост и високи комунални разходи през зимните месеци това решение обрича хиляди семейства на енергийна и потребителска бедност.Нанася се удар върху ключови сектори: Липсата на нов бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли. Напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е в критична точка. Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги.Създава се риск за икономическата стабилност в условията на въвеждане на еврото: В момент, когато страната ни е на финалната права към членство в еврозоната, липсата на бюджетна предвидимост и социално напрежение изпращат пагубен сигнал към международните партньори и подкопават икономическата стабилност. Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри.Като отчита тревожната обстановка в страната и нарастващата политическа несигурност, КС на КНСБ предупреждава, че социалното напрежение през следващите месеци ще се засили. Синдикатът заявява пълна готовност да организира и поведе национални, браншови и регионални протести, както и стачни действия в предприятия, с цел защита на правата и доходите на българските граждани. Няма да допуснем сметката за политическата нестабилност да бъде платена от българския работник за пореден път!припомня, че вчера депутатите приеха на второ четене закона за "удължителене бюджет". 151 гласа бяха "за", 43 "против" и 8 "въздържал се".