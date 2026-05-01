Честит празник на КНСБ - това е нашият официален празник. Това заяви пред журналисти президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България Пламен Димитров по повод Ден на труда.

Той очерта основните искания на синдикатите към новата власт.

"Искаме да бъде приет Бюджет 2026, но е важно какво ще съдържа той. Смятаме, че не трябва да се върви към радикално орязване на разходите", заяви Димитров, като допълни, че според него бюджетният дефицит може да остане в рамките на 3%.

По думите му са необходими мерки за увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите.

"Задължително трябва да бъдат увеличени пенсиите. Очаква се това да стане през юли, дори и за сметка на капиталовата програма - няма друг вариант", каза още той.

Като втори приоритет Димитров посочи необходимостта от по-дългосрочна и ясна визия за индустриалното развитие на България. Според него състоянието на публичните финанси е притеснително, но същевременно има и положителни сигнали.

"Има проблеми, но има и рекорден излишък", отбеляза той.

От КНСБ настояват и за 10% ръст на доходите.