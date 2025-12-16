ЗАРЕЖДАНЕ...
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че ако бъде приет удължителен Закон за бюджета около половин милион души, които работят в обществения сектор, няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари.
"Нека да слушаме тези от площада. Все пак да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Това искаме да кажем на депутатите. Те искат да знаят точно кой няма да гласува техните заплати - тяхното увеличение, нали после идва Видовден. Това е нужният бюджет на България в момента, тъй като сме 12 без 1 минута и удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид", заяви пред БНТ Пламен Димитров.
