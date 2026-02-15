ЗАРЕЖДАНЕ...
КЕВР: Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%
Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани
От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ, пише БНТ.
Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.
С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.
