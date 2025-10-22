ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иззети са записите от камерите около гаража, до който беше пребит с чук прокурор Иво Илиев
Директорът на полицията каза, че се надява в най-скоро извършителят да бъде установен и уточни, че има работни версии, но нито една не е отпаднала.
Прокурор Иво Илиев е бил под охрана, след като миналата година е открил в пощенската си кутия гилза от куршум, съобщава bTV.
Той сам е поискал охраната да бъде свалена няколко дни преди вчерашното нападение. Името на Иво Илиев беше замесено в списък с имена на магистрати, близки до Нотариуса, но той не се е занимавал с дела, свързани с Нотариуса, както и с делото за убийството му.
Записите на камерите съдържат допълнителна информация, но от полицията отказаха подробности.
"Това вече е информация, която ще помогне на тези, които се укриват в момента от нас. Така че, ще я запазя за по-късен етап да ви я споделя, когато вече стигнем до разкриване на деца“, каза директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов.
"В рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли по въпроса. Следствието тече“, увери вътрешният министър Даниел Митов.
