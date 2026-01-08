Иззети са 220 кг пилешко месо при проверка на автобус, влизащ в страната през ГКПП "Капитан Андреево“. Това съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните.Акцията е проведена от инспектори от дирекция "Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция "Митници“.На 7 януари рано сутринта на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация. При проверката митническият служител установил, че в превозното средство се превозва пилешко месо без необходимите документи. Уведомен е служител на БАБХ на граничния пункт за взимане на отношение по компетентност.Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.