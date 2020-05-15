Èçâúíðåäíî: Äúðæàâàòà ñúçäàâà âåðèãà áåíçèíîñòàíöèè, áóòà öåíèòå íàäîëó!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:57 / 15.05.2020Êîìåíòàðè (17)39
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Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå ïðåäëàãà ñúçäàâàíåòî íà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Äúðæàâíà ïåòðîëíà êîìïàíèÿ“ êúì ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà, êîÿòî äà èçïúëíÿâà âñè÷êè ôóíêöèè íà äúðæàâíèÿ ðåçåðâ çà ñúõðàíåíèå è îáíîâÿâàíå íà ðåçåðâèòå íà ïåòðîëíè åíåðãèéíè ïðîäóêòè.

Òàêà ùå ñå îïòèìèçèðà óïðàâëåíèåòî íà çàäúëæèòåëíèòå ðåçåðâè è ùå ñå ãàðàíòèðà ïîñòèãàíåòî èì è óñòîé÷èâîòî èì ïîääúðæàíå â èçïúëíåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî.

Ñ îãëåä ïîäîáðÿâàíå íà êîíêóðåíöèÿòà íà ïàçàðà è îñèãóðÿâàíå íà ìàêñèìàëíî íèñêè öåíè çà ãðàæäàíèòå è áèçíåñà, êàòî äîïúëíèòåëíà äåéíîñò êîìïàíèÿòà ùå èçãðàäè â ñëåäâàùàòà åäíà ãîäèíà áåíçèíîñòàíöèè íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà â íàñåëåíèòå ìåñòà è íà îñíîâíèòå ïúòíè àðòåðèè.

Áåíçèíîñòàíöèèòå íà äúðæàâíàòà êîìïàíèÿ ùå îñèãóðÿâàò âúçìîæíîñò çà çàðåæäàíå è íà åëåêòðîìîáèëè, â êîíòåêñòà íà ñòðàòåãèÿòà çà íèñêîâúãëåðîäíà èêîíîìèêà è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.

Ñ öåë ãàðàíòèðàíå íà ìàêñèìàëíà êîíêóðåíöèÿ íà ïàçàðà íà ãîðèâà ëèöåíçèðàíèòå ñêëàäîäúðæàòåëè íÿìà äà ìîãàò äà îòêàçâàò ñúõðàíåíèåòî íà ãîðèâà íà äðóãè âëîæèòåëè. Ïðåäâèæäà ñå è äúðæàâíàòà êîìïàíèÿ äà ðàçïîëàãà ñúñ ñêëàäîâè áàçè, â êîèòî äà ñå ñúõðàíÿâàò ãîðèâà è íà äðóãè âëîæèòåëè. Èíôîðìàöèÿòà å îò ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå.




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ÎÌÃ! Òè÷àìå êúì êîìóíèçìà! ÅÊ ùå èìà äà íè ïèøå ìîòèâèðàíè ñòàíîâèùà.
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Ìèðèøå íà êîðóïöèÿ!Êàòî íå ìîãàò äà ãè ãëîáÿò çà êàðòåë ñå ÷óäÿò êàêâà ãëóïîñò äà èçìèñëÿò.Íÿìàò êóðàæ à è ïàðèòå ñà õóáàâè
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