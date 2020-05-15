ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Èçâúíðåäíî: Äúðæàâàòà ñúçäàâà âåðèãà áåíçèíîñòàíöèè, áóòà öåíèòå íàäîëó!
Òàêà ùå ñå îïòèìèçèðà óïðàâëåíèåòî íà çàäúëæèòåëíèòå ðåçåðâè è ùå ñå ãàðàíòèðà ïîñòèãàíåòî èì è óñòîé÷èâîòî èì ïîääúðæàíå â èçïúëíåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî.
Ñ îãëåä ïîäîáðÿâàíå íà êîíêóðåíöèÿòà íà ïàçàðà è îñèãóðÿâàíå íà ìàêñèìàëíî íèñêè öåíè çà ãðàæäàíèòå è áèçíåñà, êàòî äîïúëíèòåëíà äåéíîñò êîìïàíèÿòà ùå èçãðàäè â ñëåäâàùàòà åäíà ãîäèíà áåíçèíîñòàíöèè íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà â íàñåëåíèòå ìåñòà è íà îñíîâíèòå ïúòíè àðòåðèè.
Áåíçèíîñòàíöèèòå íà äúðæàâíàòà êîìïàíèÿ ùå îñèãóðÿâàò âúçìîæíîñò çà çàðåæäàíå è íà åëåêòðîìîáèëè, â êîíòåêñòà íà ñòðàòåãèÿòà çà íèñêîâúãëåðîäíà èêîíîìèêà è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
Ñ öåë ãàðàíòèðàíå íà ìàêñèìàëíà êîíêóðåíöèÿ íà ïàçàðà íà ãîðèâà ëèöåíçèðàíèòå ñêëàäîäúðæàòåëè íÿìà äà ìîãàò äà îòêàçâàò ñúõðàíåíèåòî íà ãîðèâà íà äðóãè âëîæèòåëè. Ïðåäâèæäà ñå è äúðæàâíàòà êîìïàíèÿ äà ðàçïîëàãà ñúñ ñêëàäîâè áàçè, â êîèòî äà ñå ñúõðàíÿâàò ãîðèâà è íà äðóãè âëîæèòåëè. Èíôîðìàöèÿòà å îò ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 102
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/17 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (17)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 24 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
-2
ïðåäè 2 ÷. è 20 ìèí.
-2
ïðåäè 2 ÷. è 21 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 26 ìèí.
-2
ïðåäè 2 ÷. è 48 ìèí.
-1
ïðåäè 2 ÷. è 57 ìèí.
+2
ïðåäè 3 ÷. è 9 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 13 ìèí.
+2
ïðåäè 3 ÷. è 36 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà