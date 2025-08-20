ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и груб към клиентите
"Поднасяме своите извинения на всички наши гости, които са посетили къмпинга и механата“, заявяват от екипа.
До края на сезона функциите на механата ще бъдат поети от откритото заведение на територията на къмпинга.
Като компенсация за причинения дискомфорт, всички гости ще могат да ползват специална отстъпка от 10%: цената за леглова база и вход за басейн ще бъде намалена от 18 лв. на 16 лв. за възрастни и от 12 лв. на 10 лв. за деца.
Ето мненията на някои от гостите на къмпинга:
"За първи път виждам написано такова изявление. Прави ви чест. Все повече се превръщате в място, което в бъдеще ще посетя. Видях, че при вас е много красиво и подредено, а сега и с това виждам, че манталитетът ви не е обичайният търгашки български. Адмирации за взетото решение!Ч
"В събота бяхме там и видях чудесно написаното, но станах свидетел на ужасно отношение от страна на готвача и сервитьорката към клиентите. Другата част от компанията седна на друга маса и чака всяко поръчано нещо по час".
"За съжаление проблемите са в целия Къмпинг Къпиновски манастир. Ние бяхме гости на къмпинга 6 години подред, по два-три пъти на сезон, но тази година пропускаме, и явно решението ни е било съвсем правилно. Няма я вече онази магия на тишина, спокойствие и релакс. Беше ми любимо място за почивка.“
"Ние също бяхме свидетели на немарливо и грубо отношение към клиентите. Много от нещата, които обичахме в къмпинга, вече ги няма – спокойствието и удобствата се губят. Решението на управата да освободи персонала е правилно, иначе проблемите щяха да продължат.“
"Значи толкова им плащате, че да се държат така. Алчен Ганьо работодател. А за басейна, аз по-скъп басейн не съм виждала досега. Да не говорим, че всичко е заградено и не може дори да си направиш барбекю – трябва да се плаща. Преди имаше масички за свободно ползване. С всяка година по-алчни ставате, заслужавате да няма кой да ви работи. Плащайте доволно, да видим дали няма да се намери добър персонал“, това противоположно мнение изрази друг клиент.
"Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането на нашите посетители“, допълват от управата в своето заявление в социалните мрежи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: