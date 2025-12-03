Сподели close
Народните представители приеха да бъде изтеглен държавния бюджет, предаде репортер на "Фокус".  Това стана с 201 гласа "За", нямаше "против" и ''въздържал се". 

С това решение се изтеглят законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г.

"Фокус" припомня, че вчера Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да приеме такова решение, с което проектобюджетите на държавата, на НЗОК и на ДОО за 2026 г. да бъдат оттеглени, а причината- масови протести срещу държавния бюджет и неосъществил се диалог между работодатели, синдикати и правителството. 

Какви промени се предвиждат след изтеглянето на Бюджет 2026?:

- Премахване на автоматизма на нарастване на работните заплати в публичния сектор

- Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки

- Ще бъдат отменени като предложения темите, "които събуждат притеснения и спекулации" - концесията на Тотото, гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл" и други

- Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма

- Ще бъде премахното СУПТО