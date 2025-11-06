Новини
Изслушват шефовете на ДАНС и НСО в парламента
Автор: Елиза Дечева 07:54
©
Изслушват шефовете на ДАНС и НСО в парламентарната комисия за контрол над службите днес. 

Изслушването на и.ф. председател на Държавна агенция “Национална сигурност" Деньо Денев ще бъде във връзка със състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации и на целевите запаси от нефтопродукти, необходими за преодоляването на евентуален сериозен недостиг. 

Началникът на Национална служба за охрана Емил Тонев ще даде информация за това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.

