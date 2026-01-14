Българското законодателство не позволява модела на Uber и Bolt. Компаниите за споделено пътуване не желаят да бъдат таксиметрови компании, не искат да имат разрешително за таксиметров превоз и да отговарят на всички изисквания по Наредбата за таксиметров превоз. Поради тази причина те са извън закона. Това каза изпълнителният директор на Volt Premium Taxi Огнян Попов внас водещ Ася Александрова.Таксиметровите шофьори са длъжни да преминат изпити в ДАИ, психотестове, да плащат годишни такси за разрешително за таксиметров превоз. Такива изисквания към шофьорите в компаниите за споделено пътуване няма.В момента таксиметровите автомобили могат да бъдат с жълт или зелен за хибридните автомобили. От "Демократична България“ обаче са внесени предложения за промени в Наредбата за таксиметров превоз, които да позволят всеки автомобил, независимо с какъв цвят е той, да може да извършва таксиметрови услуги. Другото предложение е касовите апарати да могат да отчитат разстоянието и престоя през мобилни приложения."Тези две промени в наредбата са категорично в полза на тези международни платформи, защото това означава, че всеки ще може да е такси с неговата кола и да няма нужда от касов апарат. Впрегнати са всички усилия, за да може и законодателно, и правно да се отворят вратите за тях. Въпрос на време, на правилната законова рамка и правилните договорки“, смята Попов.Той разказа за ефекта върху таксиметровия бранш след влизането на Uber и Bolt в други страни. "В Букурещ например от 15 000 таксита са останали 6000 буквално в рамките на няколко месеца. Става преливане от таксиметровите компании към тези две компании – шофьорите масово слизат от автомобилите, за които трябва да плащат наем, взимат собствения си автомобил и започват да карат за тези компании. Те дават големи бонуси на шофьорите, за да се присъединят към тях така, че това преливане да се случи максимално бързо“, обясни собственикът на таксиметрова компания.С навлизането на компаниите за споделено пътуване се наблюдава понижаване на цените на услугата, но то е изкуствено. "Ако едно пътуване е 10 евро например, те казват: това пътуване ще бъде 5 евро за клиента, а разликата ще я доплатим на шофьора под формата на спонсориране с годишен бюджет, за да направим така, че услугата да бъде конкурентна и за клиента да бъде очевидно с кого трябва да пътува“, поясни Огнян Попов.Много от клиентите очакват, че с навлизането на компаниите за споделено пътуване ще се повиши качеството на услугата. Опитът обаче показва, че с времето тя се занижава все повече и повече, отбеляза гостът.Uber и Bolt вече преговарят с български таксиметрови превозвачи. "Едната от опциите и най-вероятният сценарий е да влязат чрез такси компании. Голяма е вероятността в София да се направи партньорство с една от големите компании, за да може когато си поръчаш Uber, да дойде такси“, обясни гостът.Огнян Попов обяви, че в началото на април ще бъде организирана публична дискусия по темата, на която ще бъдат поканени всички страни, за да могат да бъдат взети правилните решения и услугата да бъде справедлива.От началото на годината таксиметровите услуги в столицата поскъпнаха с 18.6%. "Това не е свързано с еврото. Това беше гласувано октомври от Столичния общински съвет и не е във връзка с еврото, а по-скоро с генералното повишаване на цените. Минималните цени на таксиметровите услуги не бяха променяни дълго време, така че общината вдигна минималните тарифи“, обясни Огнян Попов.